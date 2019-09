CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 19 Settembre 2019, 13:51

Vertenza Samte, è necessario approfondire la problematica perciò il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola ha rinviato l'incontro di 10 giorni. Al tavolo di Napoli erano presenti oltre a Bonavitacola, l'amministratore unico di Samte Carmine Agostinelli e i rappresentati sindacali provinciali e regionali di Cgil, Cisl e Uil. L'incontro era stato convocato a seguito della richiesta dei rappresentanti sindacali per scongiurare il licenziamento collettivo di 41 dipendenti dopo la mancata concessione della cassa integrazione straordinaria in deroga da parte del ministero del Lavoro. Ma bisogna acquisire ulteriori elementi per provare a scongiurare il licenziamento collettivo. Lavoratori dunque ancora in ansia in vista di lunedì 23 settembre quando si terrà alle 12 l'incontro presso la Samte per decidere cosa fare.