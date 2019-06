CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:30

È ritornata nella sua Forchia chiusa in una bara per l'ultimo saluto di amici e familiari. E così, in un caldo pomeriggio d'estate, tanti ieri hanno voluto rendere omaggio a Imma, la giovane mamma di 29 anni scomparsa in un incidente stradale giovedì scorso sull'Asse Mediano. Lascia un bimbo di due anni, Francesco e il marito Domenico. «A chi in questi giorni andrà a trovare questa famiglia, dico non chiedete loro di accettare la volontà di Dio perché questa non è la volontà di Dio, la volontà di Dio è la vita non la morte», l'accorata raccomandazione di don Mimmo Battaglia nel corso l'omelia. È il vescovo della diocesi di Cerreto Sannita a concelebrare, con don Domenico Ruggiano, le esequie di Imma Papa. «Ho seguito in questi giorni spiega il vescovo - la vicenda di questa giovane mamma e mi ha spezzato dentro. Mi sono detto, io devo esserci. Non posso fare niente, ma posso pregare con voi».