Fiamme e tragedia sfiorata nel casolare, 90enne salvata dai vigili

BENEVENTO - Tragedia sfiorata all’alba a Santa Croce del Sannio. Paura per una novantenne salvata dai vigili del fuoco. Un incendio è divampato nell’abitazione della donna alla periferia del paese, in contrada Cannavali. A lanciare l’allarme un vicino che ha notato le fiamme fuoriuscire dal tetto di un casolare in pietra, isolato e circondato da alcuni alberi. I caschi rossi sono prontamente intervenuti alle 5,30 del mattino con la squadra partita dal distaccamento di San Marco dei Cavoti, con autobotte e autoscala della centrale di Benevento, e sono riusciti a tirare fuori l’anziana dalla sua casa invasa dal fumo e dalle fiamme, evitando che si consumasse una tragedia. © RIPRODUZIONE RISERVATA