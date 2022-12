Furbetti del reddito di cittadinanza e altri sei denunciati per truffa

Tre persone, che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, sono state denunciate dai carabinieri nel Fortore. Riportando false informazioni ed omettendo di inserire notizie necessarie nelle istanze prodotte all'Inps per ottenere il beneficio economico, i tre sono riusciti a percepire illegittimamente oltre ventisettemila euro. Nell'ambito della stessa operazione, i militari hanno poi denunciato altre sei persone, anche di fuori provincia, per una serie di truffe perpetrate in danno soprattutto di persone anziane.