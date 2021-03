Sos furti, colpi sventati: rintracciate le auto utilizzate dalla banda

Stretta dei carabinieri sulla banda che ha imperversato con scassinamenti e furti in molti centri della provincia e, recentemente, nei centri del Medio Calore e alla periferia del capoluogo. Continua senza sosta la controffensiva messa in campo dai carabinieri di Benevento per il contrasto ai reati predatori, al fine di ridare fiducia e tranquillità ai cittadini. In corso controlli straordinari sul territorio, anche con le squadre di intervento operativo provenienti da Napoli, che hanno portato a furti sventati grazie alle segnalazioni dei cittadini e al ritrovamento di due auto usate dai malviventi.

La massiccia operazione del comando provinciale dei carabinieri, infatti, ha permesso di sventare diversi colpi nelle zone di San Giorgio del Sannio e Paduli. L'azione delittuosa che i malviventi hanno tentato di mettere in atto è stata notata da alcune persone che - come si legge in una nota -, «a testimonianza dell'inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza e della legalità», non hanno esitato ad allertare con tempestività il 112. E così i militari della centrale operativa di Benevento hanno disposto prontamente l'invio di pattuglie che, grazie alla conoscenza del territorio e alla dettagliata descrizione, sono riuscite a individuare e bloccare, dopo un rocambolesco inseguimento, una Lancia Libra che tre malviventi, autori di un furto in casa a Paduli, hanno poi abbandonato su un'area di sosta, dileguandosi tra i campi e le sterpaglie. A Pietrelcina, invece, all'interno di un fondo, è stata anche rinvenuta una Bmw, rubata in provincia di Campobasso e utilizzata per consumare un furto in abitazione. Su entrambe le auto sono stati eseguiti rilievi ed è stato sequestrato materiale utile per l'identificazione dei malviventi, provenienti dalla zona aversana.



L'intensa azione di controllo del territorio vede impegnato tutto il personale disponibile delle nove stazioni di competenza e del nucleo operativo e radiomobile, con l'ausilio di due unità del reparto speciale della Sio (Squadre di intervento operativo) del decimo reggimento carabinieri Campania di Napoli, impegnato nei grossi centri così come nelle aree rurali, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. E mentre l'Arma porta avanti anche l'impegno profuso nella campagna di sensibilizzazione, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente al 112, numero unico europeo per le emergenze, situazioni inconsuete, nonché veicoli o persone sospette, i sindaci e le amministrazioni comunali dei centri interessati, auspicando che i responsabili vengano assicurati alla giustizia, ringraziano le forze dell'ordine «per il lavoro di contrasto alla criminalità e per l'impegno che quotidianamente garantiscono per la sicurezza delle comunità».



