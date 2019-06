CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:43

Furti e scippi erano la sua specialità. Ieri mattina l'arresto con il beneficio dei domiciliari per Giuseppe Pizzone, 28 anni, beneventano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Gli agenti della Squadra Mobile gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Giuliana Giuliano, su richiesta del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio. È ritenuto responsabile di otto furti, alcuni dei quali con strappo. L'uomo, a partire dal mese di gennaio, aveva sottratto telefoni cellulari a studenti, approfittando dei momenti di salita e discesa dagli autobus e in altre circostanze aveva rubato, agendo con estrema destrezza, i portafogli e borse a persone prevalentemente anziane. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile diretta dal vice questore Emanuele Fattori,attraverso l'esame accurato dei filmati estrapolati da vari sistemi di videosorveglianza sia collocati lungo le strade che presso attività commerciali, il riconoscimento da parte delle vittime e le attività di individuazione fotografica, hanno permesso di risalire all'autore dei colpi.I RAIDL'elenco dei colpi messi a segno tutti in città ha inizio lo scorso 14 gennaio quando sull'autobus urbano numero 6, secondo l'accusa, Pizzone ruba un telefonino a una ragazza. Quattro giorni dopo duplice colpo: prima uno scippo di una borsa a un'anziana che percorreva via Gaetano Rummo e poco dopo in via San Gaetano dove aveva sottratto il portafogli a un uomo che stava per salire in auto. Il ladro seriale è entrato nuovamente in azione il 30 gennaio per rubare un telefonino a una ragazza sull'autobus della linea 12. Il 2 febbraio la vittima è una 65enne alla quale ha portato via, con uno strattone, la borsa che conteneva del denaro, un telefonino e i documenti. Il giovane era poi fuggito lungo via Annunziata. Un mese dopo colpo ai danni di una 60enni a cui venne rubato il portafogli in via Bosco Lucarelli. Qualche giorno dopo aveva preso il volo uno smartphone di una ragazza mentre stava salendo su un autobus in piazza Orsini.