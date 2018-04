Sabato 7 Aprile 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Scappati ma senza cassa. Tanto e nulla più per descrivere una rocambolesca rapina mancata andata in scena nella notte di sabato, ancora una volta in valle telesina. Preda dei banditi un supermercato di via San Giovanni a Telese Terme, poco fuori dal centro abitato, sulla provinciale di collegamento tra la cittadina termale e la Fondovalle Isclero. Un commando di 4 criminali a volto coperto, poco dopo le 3 di notte, ha forzato e aperto un primo cancello riuscendo ad avvicinarsi alla saracinesca della struttura colpendola più volte e utilizzando il furgone come ariete. L’obiettivo chiaro sin da principio: la cassaforte contenuta all’interno del supermercato. Un tentativo maldestro che ha fatto scattare l’allarme sonoro e proiettato sul posto gli agenti del commissariato di polizia di stato.