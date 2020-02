È stato arrestato per furto aggravato e sottoposto ai domiciliari dai carabinieri della stazione di Amorosi e quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita, D.R.C., 25enne di Telese Terme, già noto per reati contro il patrimonio.



I carabinieri sono intervenuti in contrada San Vincenzo di San Salvatore Telesino, per segnalazione di una persona sospetta. Hanno colto in flagranza di reato un uomo che, dopo aver forzato il cancello d'ingresso, stava portando via un borsone con 15 chili di rame. Nel corso dell'intervento i militari hanno scoperto il motoveicolo usato dal malvivente e gli strumenti da scasso, sottoposti a sequestro.