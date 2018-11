Furti d'auto, la polizia blocca due ladri seriali

Lunedì 5 Novembre 2018, 20:34

BENEVENTO - Stavano cercando di forzare la portiera di un’auto in sosta, i due ladri seriali finiti in manette ieri. Colti sul fatto dagli agenti della squadra volante della questura di Benevento. Gli agenti della polizia, coordinati dal commissario capo Andrea Monaco, li hanno, infatti, sorpresi mentre stavano forzando la portiera di un veicolo parcheggiato in via Ferrannini nel quartiere Pacevecchia. Uno dei due era impegnato a fare leva sulla portiera cercando di piegarla con le mani e con il peso del corpo; l'altro invece faceva da palo. Alla vista dei poliziotti, quest'ultimo ha cercato di avvertire il complice che si è dato alla fuga. Ma la prontezza degli agenti ha permesso di bloccare i malviventi.Nel garage dell'abitazione di uno dei due, che aveva tentato la fuga a bordo di uno scooter, è stata trovata della refurtiva composta da consolle satellitari di auto e autoradio. Per i due malviventi, entrambi con diversi precedenti specifici, sono così scattate le manette con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Entrambi sono finiti ai domiciliari. Sono intanto in corso accertamenti per valutare il loro coinvolgimento in analoghi episodi criminosi che si sono verificati all’interno del parcheggio dell’Università del Sannio lungo via dei Mulini.