Martedì 28 Maggio 2019, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto nella notte presso un'azienda situata in contrada Olivola che produce tappetini per auto. I ladri si sono introdotti dalla porta antincendio situata sul retro e hanno portato via stampi per i tappetini e altri attrezzi da lavoro. La scoperta questa mattina da parte del proprietario che non ha saputo quantificare il danno. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della squadra Volante della questura di Benevento.