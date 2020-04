© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo colpo ai danni di una rivendita tabacchi nel Sannio, a soli quattro giorni dai due raid messi a segno nella notte tra domenica e lunedì nei comuni di Bucciano e Sant'Agata de' Goti. Quasi come a seguire una «direttrice» segnata sulla mappa, dopo la Valle Caudina e la periferia santagatese è toccato al centro di Limatola. Il raid in un esercizio commerciale di via Roma. E come successo a Bucciano, i ladri scelgono un obiettivo in pieno centro, a poche centinaia di metri dalla sede del municipio. Sono da poco passate le 2 e mezza della notte di venerdì. I malviventi arrivano in via Roma e si portano nei pressi dell'attività. Poi sfondando la porta d'ingresso e si introducono all'interno dei locali. In una manciata di minuti svuotano gli scaffali e il ripostiglio delle stecche di sigarette per poi fuggire con il bottino. L'allarme scatta solo all'alba, quando i proprietari, che abitano nello stesso edificio, scoprono l'irruzione avvenuta nel corso della notte. Per loro tanta rabbia, e oltre al danno anche la «beffa» per gli ingenti danni subiti che da una prima stima ammonterebbero a circa diecimila euro. Sul posto si portano i carabinieri della stazione di Dugenta e della compagnia di Montesarchio, che dopo aver effettuato i rilievi del caso hanno avviato le indagini. Un aiuto dovrebbe arrivare dalle telecamere della videosorveglianza, sia quelle dell'esercizio preso di mira dai malviventi che quelle poste lungo le strade di accesso. Gli elementi raccolti serviranno per ricostruire quanto accaduto nella notte a Limatola e provare a capire se ci sono dei collegamenti tra il raid di via Roma e i due episodi registrati nella notte tra domenica e lunedì a Bucciano e Sant'Agata de' Goti. Due colpi che erano stati messi a segno con le stesse identiche modalità. La macchina che arriva, cinque uomini che scendono e assaltano la rivendita. Volto coperto, guanti e movimenti sicuri grazie ai quali in pochi minuti la banda riesce a fare razzia e scappare con il bottino.Lunedì notte, intanto, erano da poco passate le due quando i malviventi erano entrati in azione. A Bucciano, in via Roma, introducendosi nell'esercizio commerciale e in soli tre minuti portando via tabacchi e soldi. Tra il colpo del tabacchi di via Roma a Bucciano e quello di località San Tommaso a Sant'Agata de' Goti passano appena 19 minuti, così come risulterà dalle immagini degli impianti di videosorveglianza delle due attività commerciali. E anche a Sant'Agata il colpo viene messo a segno in pochi minuti, fruttando un bottino di sigarette, denaro e pacchi di «Gratta e Vinci». Orario e modus operandi che sembrano adesso trovare riscontri anche nel colpo di Limatola. Sul fatto che si possa trattare però della stessa banda al momento non ci sono conferme da parte dei carabinieri. Sulle indagini vige il massimo riserbo. Ma al di là delle analogie, resta il dato dei tre colpi messi a segno nel giro di quattro giorni nella zona. Lo stesso territorio che quattro mesi fa era stato teatro di altri due colpi. Nel mirino dei malviventi la stessa notte quella del 4 dicembre scorso - erano finiti un bar di Bucciano e un bar e rivendita di tabacchi di Frasso Telesino. Nel primo caso i malviventi, una volta fatta irruzione, erano riusciti a portare via dal bar il registratore di cassa con alcune centinaia di euro all'interno e tre computer portatili. Un'ora dopo, in corso Calandra a Frasso Telesino, i banditi avevano razziato sigarette e biglietti «Gratta e Vinci», riuscendo tra l'altro nell'intento di trafugare una delle due slot machine presenti all'interno del locale.