Furto in un bar del centro, denunciati i due autori

Sono stati individuati e denunciati i due autori del furto aggravato di ieri notte ai danni di un bar situato lungo il corso Garibaldi di Benevento.

I carabinieri della stazione di Benevento insieme al Nucleo operativo e radiomobile hanno visionato le telecamere di videosorveglianza presenti in zona identificando un 41enne del posto ed una 35enne, residente nell’agrigentino ma da alcuni mesi domiciliata in città. I militari sono riusciti a ricostruire la vicenda.

I due hanno agito alle prime luci dell'alba dopo essersi accertati che non vi fosse nessuno nei paraggi. L'uomo, con un sasso, ha mandato in frantumi la vetrata dell'ingresso dell'esercizio commerciale e dopo aver forzato il registratore di cassa ha rubato la somma di 70 euro. La donna, nel mentre, fungeva da palo. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario del bar al momento dell'apertura. Il 41enne era già noto alle forze dell’ordine ed era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri precedenti furti.