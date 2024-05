Dialogo aperto ma il rebus resta irrisolto. La protesta portata ieri mattina alla Rocca da studenti, genitori e parte del corpo docente dell’istituto Galilei, ha fornito la dimensione plastica della delicatezza della questione. Quasi quattrocento ragazzi si mobilitano a tutela del destino loro e della loro scuola, a partire da settembre. Ma nelle stesse condizioni ci sono i 770 alunni del liceo Classico Giannone, e i 600 dell’Alberti. Tutti accomunati dall’esigenza di dover lasciare “casa” per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione e riqualificazione da realizzare grazie agli ingenti finanziamenti intercettati dalla Provincia. Con tempi, ormai, sempre più stringenti.

LE POSIZIONI

Tutti, o quasi. Il Galilei ha ribadito ieri mattina in piazza quanto già prospettato dal dirigente Giovanni Marro (non presente alla manifestazione) nel corso del vertice svoltosi lunedì in Provincia. Ovvero: perché a spostarsi deve essere una scuola che può ricollocarsi all’interno dell’edificio occupato attualmente, e non invece chi dovrà comunque lasciare la propria sede? L’istituto chiede di restare con le 22 classi degli insegnamenti liceali all’interno dell’ala non interessata da abbattimenti in piazza Risorgimento. Le residue 5 classi del corso tradizionale per geometri potrebbero accasarsi nel nuovo edificio costruito dalla Provincia a Piano Cappelle, nei pressi dell’agrario “Mario Vetrone” che è già frequentato dagli iscritti in regime di convitto. Soluzione che, però, determinerebbe un diverso inquadramento di Giannone e Alberti, dettisi invece d’accordo, tre giorni fa al tavolo in Provincia, con uno degli scenari prospettati dai tecnici della Rocca. I due istituti sono disponibili a convergere in particolare sull’ipotesi numero 4 presentata dai dirigenti provinciali, vale a dire il trasferimento dell’Alberti (30 classi) e del Giannone (12 classi) nel polo didattico di via Calandra, con il liceo classico che dovrebbe ricollocare altre 24 aule nel Galilei. Ma quest’ultimo sarebbe dirottato in blocco a Piano Cappelle, opzione respinta con decisione dall’istituto per le insostenibili difficoltà logistiche che ne deriverebbero.

LE MOTIVAZIONI

«Il Galilei è la nostra sede, difendiamo il nostro diritto a restare» hanno scandito, striscioni e megafoni in pugno, i circa 150 tra alunni, genitori e docenti che hanno raggiunto nella prima mattinata l’area ai piedi della Rocca dei Rettori, chiedendo di essere ricevuti dai vertici della Provincia. Richiesta accolta dopo qualche decina di minuti. La delegazione formata dai docenti Dario Cataudo, Emilio Di Pietro e Filomena Mazzone Frattolillo, dai genitori Ettore Marcarelli e Biagio Nappi, dagli studenti Brigida Palumbo e Giorgia Guglielmucci è stata ricevuta nell’aula consiliare della Rocca dai dirigenti Nicola Boccalone e Angelo Carmine Giordano. Dopo aver esposto le proprie ragioni, racchiuse in un documento nel quale si paventa persino il rischio di chiusura della scuola per emorragia di iscritti se dovesse andare in porto la delocalizzazione a Piano Cappelle, i rappresentanti del Galilei hanno ascoltato le parole del presidente della Provincia Nino Lombardi in videocollegamento. «Non c’è ancora una decisione definitiva, terremo conto delle esigenze prospettate da voi - ha assicurato Lombardi - Ma dobbiamo tenere conto anche di quelle delle altre scuole». «La Provincia - ha aggiunto - sta compiendo ogni sforzo per dare risposte a tutti, come dimostra il notevole impegno economico sostenuto per l’acquisizione e l’adeguamento funzionale di un intero immobile in via Calandra». Bisognerà trovare una quadra entro il 30, data del prossimo tavolo in Provincia.

IL RISVOLTO SOCIALE

Una lotta di classi, ma anche di classe. Negli slogan, ieri mattina, non sono passati inascoltati quelli pronunciati dagli studenti del Galilei all’indirizzo del Giannone. Una riproposizione della sempiterna rivalità tra la scuola percepita come quella dei “vip”, ovvero lo storico liceo classico, e il più modesto, o presunto tale, ex Geometra. «Cos’hanno gli altri più di noi?» domandava non a caso uno degli striscioni esposti. Interrogativo che sottende il sospetto che le scelte possano essere orientate anche da criteri di “maggior tutela” non equanimi. E, del resto, la stessa lagnanza era stata messa nero su bianco, giorni fa, dall’Alberti, nella dura nota di protesta precedente il summit in Provincia, che parlava di «scuole di serie A e di serie B».