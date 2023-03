La libertà «è solo un'illusione che l'uomo si è creato per vivere. E se questo lo può aiutare, ben venga». Umberto Galimberti, che ha aperto ieri con la sua lectio magistralis l'edizione 2023 del "Festival filosofico del Sannio", non ha indorato la pillola sul tema dell'incontro: "L'illusione della libertà", appunto.

La verità per Galimberti è questa: «Siamo sempre determinati dalla nostra identità perché non siamo liberi. E se abbiamo l'illusione di essere liberi nelle nostre scelte e nel nostro modo di vivere è solo un mezzo che aiuta l'esistenza». Una relazione profonda, la sua, ricca di contenuti che sul tema "libertà", scelto per la nona edizione del festival organizzato dall'associazione "Stregati da Sophia", ha attraversato ogni periodo della società, da quella dell'antica Grecia a quella dei nostri giorni. Se il mondo antico era governato dalla necessità e l'uomo non era ancora al vertice perché, come gli animali vive diverse fasi (nasce, cresce, genera e poi muore) è la cultura cristiana che interpreta la creatura umana come "figlio di Dio" e «poiché spiega Galimberti - Dio fa solo cose buone anche l'uomo è buono».

Concetto che cozza con il pensiero geofisico che vede nell'uomo l'essere più distruttivo della terra. L'analisi storico-filosofica del relatore ha analizzato la nascita, lo svilupparsi ed il decadere della società umana nel corso dei secoli e il pensiero dei filosofi che hanno affrontato il tema della libertà. «La cultura giuridica afferma: se sei responsabile sei punibile spiega Galimberti . Il sistema sostiene che se sei libero sei responsabile e, se sei responsabile sei punibile». La condizione fondamentale è quella di essere capace di intendere e di volere. «Ma la responsabilità dice dipende anche dall'educazione e dall'ambiente in cui si è cresciuti: allora dov'è la libertà?».

La storia racconta di uomini liberi e di uomini non liberi, di feudatari e di servi della gleba e, prima ancora, di nobili e di schiavi. Ma i tempi cambiano e c'è l'evoluzione anche del concetto di libertà. A creare la libertà, sostiene Marx, è l'economia. Nel mondo moderno è il denaro il protagonista della società per soddisfare le richieste ed i desideri degli uomini: se il denaro è lo strumento per soddisfare i bisogni non è più un mezzo ma diventa lo scopo. Si tratta di seguire solo quelle strade che fanno aumentare il denaro. In quest'ottica si ritrova la società contemporanea, legata alla produzione e al consumismo: «Oggi siamo costretti a consumare per non fermare la produzione. Ogni cosa, e non solo gli alimenti, hanno una data di scadenza: i computer, i telefonici, gli elettrodomestici sono progettati per autodistruggersi in un tempo stabilito. Viviamo nella velocizzazione del tempo conclude Galimberti - e la passione ed il dolore vengono messi da parte perché creano fastidio al sistema». Allora la libertà dov'è? Ma almeno l'amore è libertà? La risposta di Galimberti è ancora una volta negativa: «È solo l'angoscia della solitudine. La nostra parte razionale dipende dalle pulsioni e dalla pressione della società. Siamo schiavi dell'esigenza della specie che ci spinge a generare». Il mondo contemporaneo è dominato dai concetti di massima efficienza, massima resa, impiego di minor tempo. La depressione nasce dall'incertezza di raggiungere gli obiettivi. «Siamo condizionati dalla genetica, dall'ambiente, dalla famiglia, dalla società. L'identità confligge con la libertà perché non consente di essere diversi da come siamo. Solo così siamo riconoscibili ed affidabili conclude Galimberti nella sua visione tragica dell'esistenza - e raccogliamo la fiducia della gente». Ad aprire il Festival filosofico del Sannio con il presidente di "Stregati da Sophia" Carmela D'Aronzo, sono stati il rettore dell'UniSannio Gerardo Canfora e l'assessora Maria Carmela Serluca che ha portato anche il saluto del sindaco Clemente Mastella.