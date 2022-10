Gallerie, ora servono 28 milioni: riparte il pressing per i fondi

Nell'immaginario collettivo dei beneventani rappresentano l'incompiuta cittadina per antonomasia. Dovessero portarle a termine, Clemente Mastella e la sua giunta metterebbero a segno un colpo storico. Molti avranno già intuito: le gallerie dell'asse interquartiere Santa Colomba-viale Mellusi, snodo di un'arteria fondamentale per velocizzare i collegamenti tra periferia e centro urbano. Un'opera ideata, finanziata e solo parzialmente realizzata sotto la gestione Pietrantonio. Per i più, ormai, solo un monumento alla burocrazia inconcludente.

L'amministrazione comunale non si dà per vinta e prova a rimettere in moto la macchina dei finanziamenti necessari al completamento. Somme quantificate ieri nel dettaglio dalla giunta: servono 28 milioni. L'importo scaturisce dall'aggiornamento del quadro economico al nuovo prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, deliberato dalla giunta con la partecipazione da remoto di Mastella. Decisamente lievitati i costi in soli 4 anni. Il precedente studio di prefattibilità tecnica ed economica licenziato con delibera del 3 dicembre 2018 si fermava a 22.150.000 euro. Un'escalation che si dovrà provare a colmare bussando alla porta di Palazzo Santa Lucia. Memore della promessa strappata pubblicamente al governatore Vincenzo De Luca il 9 maggio in città all'assemblea di Confindustria, Mastella è tornato nei giorni scorsi in Regione per perorare la causa: «Abbiamo avuto un incontro - rivela il sindaco - nel corso del quale si è condivisa l'opportunità di aggiornare il progetto sotto il profilo economico. Sul piano tecnico gli elaborati sono già pronti. Confidiamo possa essere finalmente la volta buona per portare a termine un'infrastruttura assurta a simbolo negativo delle opere pubbliche, dalle grandi potenzialità in termini di connessione tra il rione Libertà e la zona alta della città».

L'intervento prevede la realizzazione di lavori statici di completamento delle tre gallerie colleganti Santa Colomba con viale Mellusi attraverso via Avellino, via delle Puglie e via Martiri d'Ungheria. Quest'ultima vedrà il completamento del traforo non ultimato all'epoca della realizzazione attraverso lo svuotamento del materiale ancora da rimuovere. Vanno inoltre completati il tratto viabile tra via Fontanelle e la galleria numero 1, l'impianto di pubblica illuminazione tra via Fontanelle e viale Mellusi, opere di rifinitura e impiantistiche relative ai tre tunnel, il collegamento verticale tra via Martiri di Ungheria e la sottostante galleria 3. Nell'area a valle della galleria 1 dovrà essere costruita la viabilità di collegamento che vedrà sorgere anche due rotatorie tra via Martiri di Ungheria e via delle Puglie. Completano il pacchetto di interventi la realizzazione delle opere per lo smaltimento delle acque meteoriche, la deviazione della fognatura di via Avellino, il completamento del corpo stradale mediante stabilizzato, pavimentazione flessibile, marciapiedi, cordonature e fascioni spartitraffico, l'apposizione della segnaletica.

La storia delle mai terminate gallerie è lunga quasi 40 anni. I primi atti amministrativi risalgono agli inizi degli anni Ottanta. L'opera denominata «Asse viario interquartiere tra l'area dello stadio, il rione Libertà e il viale Mellusi con annessi parcheggi» fu finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno con le risorse della legge 64/1986, per l'importo di 26 miliardi di lire. I lavori furono affidati con contratto del 18 gennaio 1988 alla romana Provera e Carrassi. Nel giugno 1989 l'amministrazione dispose la realizzazione di due gallerie inizialmente non previste. Una modifica rivelatasi esiziale per i destini dell'intervento: nel novembre delo stesso anno, a seguito delle risultanze geotecniche dei terreni attraversati dalla galleria in via Martiri di Ungheria, si rese necessaria una variante dell'importo di 5,5 miliardi, mai finanziati.

pa.bo.