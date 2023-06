Gara rifiuti da un milione annullata e rifatta: il Tar dà ragione al Comune di Limatola

Bene ha fatto il Comune di Limatola ad annullare in autotutela e rinnovare la gara da un milione di euro per il servizio di raccolta dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica. Lo ha stabilito il Tar Campania, respingendo il ricorso proposto dalla società Nova Ecology, che si era classificata al secondo posto venendo poi esclusa in una graduatoria che aveva visto quale aggiudicataria Ricicla srl. Proprio la Nova Ecology aveva impugnato queste decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, che accogliendo il ricorso aveva ordinato al Comune di rivedere e rivalutare le offerte presentate. A quel punto l’Amministrazione ha preferito rinnovare l’intera gara, annullando in autotutela la procedura. Anche questa decisione è stata impugnata dalla Nova Ecology, ma questa volta Palazzo de Londres ha dato ragione al Comune. Secondo il collegio giudicante dell’ottava sezione, in particolare, i diritti della ricorrente possono essere considerati tutelati attraverso la rinnovazione della gara.