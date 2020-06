Cioccolato e amarena, ecco il gelato Ascierto in onore dell'oncologo che ha sperimentato una cura anti-Covid

Marshmallow con amarene sotto spirito e cioccolato fondente. Questi gli ingredienti del gusto di gelato Ascierto che un bar di Solopaca (Benevento) ha deciso di inserire da oggi tra le sue scelte. Il bar della cittadina sannita ha scelto così di rendere omaggio all'oncologo e ricercatore dell'Istituto Pascale, nato proprio a Solopaca. «Da oggi - scrivono i titolari del bar su Facebook - potrete trovare il gusto Ascierto. Un gusto che più che un gelato, vuole essere una dedica ed un riconoscimento per il nostro concittadino, impegnato costantemente nella lotta contro il Covid-19». Ascierto, insieme col collega Vincenzo Montesarchio dell'ospedale Cotugno ha lanciato la terapia con il Tocilizumab contro il covid19.







«Sono commosso e onorato per l'attenzione che mi è stata rivolta. Un bel gesto dal mio paese natio del quale, peraltro, non ero a conoscenza. Mi fa molto piacere». Così all'Ansa il dottor Paolo Ascierto, oncologo ricercatore dell'Istituto Pascale di Napoli e impegnato nella lotta al Covid 19, commenta il gelato che gli ha dedicato un bar di Solopaca, nel Sannio. Il gelato 'Asciertò - marshmallow con amarene sotto spirito e cioccolato fondente - si può gustare nel Comune in provincia di Benevento dove Ascierto è nato e al quale è molto legato: «Mio padre, carabiniere, di Sant'Agata dei Goti, e mia madre di Solopaca: il Sannio è nel mio cuore e quando posso ci torno sempre volentieri; ora c'è un piacevole motivo in più». Ultimo aggiornamento: 18:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA