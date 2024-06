È una Mariastella Gelmini ultra-istituzionale quella che è arrivata ieri pomeriggio a Benevento per promuovere la corsa alle Europee di due esponenti di Azione. In giacca grigia gessata, schiena dritta, non cade alle provocazioni ma mantiene la calma di un monaco tibetano anche quando le si chiede di Mastella, della sua presenza negli «Stati Uniti d'Europa» e dei diverbi tra lui e Carlo Calenda. «Se c'è una competizione al centro è solo un fatto positivo – risponde zen - Sicuramente Azione con i suoi candidati vuole rappresentare in Europa un'Italia autorevole, che vuole essere al centro delle scelte e non le vuole subire e per fare questo c'è bisogno di competenza e preparazione». La competizione al centro per la costituzione della lista per le Europee è andata così: +Europa aveva proposto ad Italia Viva ed Azione di correre insieme per superare la soglia di sbarramento del 4% ma la presenza di Renzi, che ha aderito subito al progetto senza se e senza ma, non è andata proprio giù a Calenda che dopo il naufragio del Terzo polo del collega senatore fiorentino non vuol sentire nemmeno parlare. Il risultato è stato la costituzione di un'alleanza per la lista di scopo «Stati Uniti d'Europa» alla quale non ha preso parte Azione. Che corre da sé sul filo del rasoio con «Siamo Europei». «Pensiamo di poter raggiungere e superare la soglia – sostiene la Gelmini che del partito è vice segretario nazionale - Carlo Calenda ha detto si può arrivare al 5%, ma comunque il nostro percorso va avanti e non si interrompe dopo le Europee. Vogliamo costruire un'area moderata, liberale e riformista, nella quale la maggioranza silenziosa degli italiani si possa riconoscere». Azione, quindi, si candida a essere collettore delle forze centriste sul piano nazionale. Ma è chiaro che per poter “dare le carte” uno dei presupposti indispensabili sarà quello di avere un peso in Europa. Insomma, dai risultati delle Europee dipenderanno gli equilibri politici futuri. «Abbiamo fatto un tour molto lungo in questa regione – ripete il concetto Gelmini - per ribadire, innanzitutto, l'importanza di queste elezioni e per dire che il processo di allargamento di Azione continua. Vogliamo essere il centro dello schieramento e soprattutto abbiamo a cuore il futuro di questo Paese che passa dall'avere una strategia precisa in Europa, dal mettere al centro il Mezzogiorno, dal provare a superare le diseguaglianze e i divari territoriali utilizzando al meglio le risorse del Pnrr cercando di essere protagonisti. Il perimetro di Azione è aperto a tutti coloro che si riconoscono nella sensibilità liberale, riformista, popolare e coloro che non vogliono una politica gridata, fatta di polarizzazione, di conflittualità, ma che crede nei contenuti e nelle proposte». «Quella di correre da soli – aggiunge il coordinatore provinciale di Azione, Vincenzo Sguera - è una decisione che rispetto perché Azione ha un programma certo, comprensibile per tutti, ha deciso di fare una squadra qualificata e soprattutto in Europa si aderirà a un partito unico. Altri gruppi, altri partiti, e mi riferisco alla lista di scopo che è stata fatta dagli Stati Uniti d'Europa, dopo le elezioni avranno una divergenza di vedute e immagino che non ci potrà essere un prosieguo di programma politico, anche nazionale». Insieme alla Gelmini anche i candidati alle Europee Luigi Casciello e Barbara Preziosi. Nota a margine: all'incontro ha partecipato anche il neo segretario regionale di Azione. Si tratta di Luigi Bosco, precedentemente coordinatore regionale di Noi di Centro, il partito di Clemente Mastella.

