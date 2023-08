Domenica 3 settembre. Adesso è questa la data da cerchiare in rosso per i tanti fan in attesa di Geolier. Ieri mattina il nuovo cambio di rotta annunciato dal primo cittadino Clemente Mastella attraverso la propria pagina social, e confermato a margine di un incontro pubblico a Palazzo Mosti. Alla base dello spostamento il maltempo che ha vanificato l'appuntamento inizialmente fissato per ieri sera.

Il Comune e la direzione di «Città Spettacolo» avevano quindi optato per riprogrammare l'evento domani sera, come da comunicazione sui canali social. Sortita che ha provocato forti contestazioni soprattutto dalle parti di San Giorgio del Sannio per la concomitanza con la «Notte bianca», fatta scivolare a venerdì per evitare accavallamenti. Ma intanto a Palazzo Mosti si era già individuata domenica 3 settembre come nuova data, dopo un serrato confronto con lo staff del musicista che il 5 e il 6 settembre ha in calendario tappe del proprio tour a Portici e a Quindici.

In pratica un autentico caso che ha provocato fibrillazioni anche nei rapporti tra le amministrazioni del Comune capoluogo e del municipio sangiorgese. E non sono pochi quelli che hanno utilizzato la pagina facebook del primo cittadino per esprimere profondo rammarico, per usare un eufemismo, nei confronti dei continui stop and go sul concerto. Incertezze originate dal meteo infausto che si sono riverberate a caduta sugli eventi, con effetti differenti. Se, infatti, Gianni Morandi ha potuto intonare, lunedì, la intramontabile «Scende la pioggia» nel catino di piazza Risorgimento provvidenzialmente rimasto all'asciutto, le previsioni per ieri sera erano decisamente meno ottimistiche e hanno indotto i promotori, su preciso input delle forze dell'ordine, a evitare azzardi che avrebbero tolto le castagne dal fuoco sul piano organizzativo.

La sicurezza, del resto, è stata la cifra distintiva dell'intera edizione 2023 della rassegna. Per ragioni precauzionali legate all'ordine pubblico si era già deciso di spostare nella più capiente e gestibile piazza Roma tutti gli eventi originariamente previsti in piazza Arechi II, così come il concerto degli Alunni del Sole in programma nei giardini della Rocca. Una linea dettata dalla questura e recepita dalla macchina organizzativa della kermesse. Adesso sarà necessario un nuovo dispositivo di disciplina del traffico da parte dell'ufficio Mobilità del Comune. Particolare attenzione sarà posta alla questione parcheggi, dal momento che lo show del rapper ha venduto 8mila biglietti e potrebbe richiamare in città ulteriori presenze di giovani fan.

Qualche critica è piovuta sugli organizzatori anche per la concomitanza di fatto che si verrà a creare domenica tra la performance di Emanuele Palumbo (alias Geolier) e il debutto stagionale del Benevento Calcio, impegnato in notturna a Torre del Greco. Il musicista, ha assicurato il sindaco, si esibirà a partita terminata.

Una vicenda che ha fatto emergere la mancanza di pianificazione su scala sovracomunale degli eventi estivi. Offerta ricca e diffusa in provincia, segnale di vitalità di un territorio che d'estate sopperisce al drammatico spopolamento con benefiche iniezioni di turismo di ritorno. Il direttore artistico di «Città Spettacolo» Renato Giordano lancia una proposta: «Fin dal prossimo anno ritengo sia necessario varare una programmazione provinciale degli eventi, proprio per evitare sovrapposizioni di date e ottimizzare l'offerta di tutti i Comuni. Ammetto che quando abbiamo programmato le date dei nostri eventi, abbiamo tenuto conto delle disponibilità degli artisti, senza conoscere i calendari di altre realtà. Ovviamente non sapevo della Notte Bianca di San Giorgio del Sannio il 31 agosto (domani, ndr). Per questo, auspico che nel 2024 possa esserci una programmazione concordata, con la nomina necessaria di un coordinatore che tiri le fila del discorso».