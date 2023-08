Il ritorno di Geolier nel Sannio sarà un «affare» per tutti. A quasi due settimane dal concerto in programma martedì 29, inserito nell'ambito del cartellone della rassegna «Benevento Città Spettacolo», si viaggia spediti verso il sold-out. Stando agli ultimi dati aggiornati provenienti dai circuiti Ticketone e I-Ticket, che curano la prevendita, si è già arrivati quasi a quota seimila biglietti acquistati.

Lo spettacolo del rapper nato e cresciuto a Secondigliano si terrà a piazza Risorgimento, con inizio alle 22, e per l'occasione il Comune è riuscito a ottenere l'autorizzazione dagli organi competenti per portare la capienza complessiva a quota ottomila, anche se alla luce delle richieste si prevede che molti resteranno «a secco», visto che c'è ancora la disponibilità per poco più di duemila posti.

«Già da alcuni giorni ci sono ragazzi in fila dice Antonio Collarile, contitolare dell'omonima rivendita cittadina per acquistare il tagliando d'ingresso. Per la maggior parte si tratta di giovani, anche dalle province limitrofe. Il costo del ticket, 16 euro, stando a quanto riferito dai fans di Geolier è quello minimo, quindi il più basso attuato per le esibizioni di quest'estate nelle altre città. Del resto il Comune non ha certo finalità di lucro». Intensa anche la prevendita online, curata anche dall'entourage del rapper, che prevede la formula della prenotazione anche per i pernottamenti in provincia. Si è rivelata azzeccata, dunque, la scelta di bissare a distanza di un solo anno (si era esibito sempre a piazza Risorgimento lo scorso 28 agosto con Rhove e Lazza) l'ingaggio dell'artista napoletano, che proprio quest'anno sta raggiungendo la sua definitiva consacrazione.

Sarà «business» anche per le varie attività commerciali del capoluogo e dell'hinterland, dai b&b passando per alberghi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, rosticcerie e bar. Il flusso più consistente di spettatori, in base alle attuali proiezioni che emergono dai dati della prevendita, arriverà, oltre che dai paesi della provincia sannita o della Campania, da diverse regioni limitrofe, in particolare dal basso Lazio, dal Molise, dal Foggiano, in parte dal Barese e dalla Basilicata.

«Al di là del discorso artistico e dell'attrazione legata all'evento precisa l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone - ci sarà, dunque, un ritorno importante non solo in termini d'immagine della città, ma anche economico tra pernottamenti, pranzi, cene, consumazioni nei bar o altri locali che coinvolgeranno la massa degli spettatori». Le autorità preposte sono al lavoro, tra l'altro, per predisporre anche un particolare e adeguato piano traffico e parcheggi, oltre che per la sicurezza.

Geolier è tra i protagonisti indiscussi anche dell'estate live italiana, dopo aver mandato sold-out il suo tour indoor. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare un punto di riferimento per l'«urban» italiano, nonché tra i nomi più richiesti collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni (ben 22 dischi di platino e 23 dischi d'oro) e oltre 1,4 miliardi di streaming audio-video. Benevento è tra le città che lo hanno «adottato», considerato che si è esibito una prima volta cinque anni fa, il 29 agosto 2018, in quell'occasione in piazza Castello. Il Sannio, dunque, è un po' il portafortuna del rapper, del quale è famosa l'amicizia con il portiere della nazionale italiana Gigio Donnarumma, con il quale è stato in vacanza e si è esibito privatamente in occasione del compleanno festeggiato a Parigi.