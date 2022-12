Gesesa, Domenico Russo si dimette: l'addio del presidente del consiglio d'amministrazione

Si è dimesso il presidente di Gesesa Domenico Russo. La decisione è stata presa questa mattina e comunicata al termine dell'ultima riunione programmata dal Consiglio di Amministrazione della società che gestisce il servizio idrico in città. «Sono soddisfatto del lavoro svolto. Auguro a tutti noi che questo periodo di transizione, che di fatto tiene bloccata già da tempo la programmazione sul territorio in tema di servizio idrico integrato, sia davvero tanto breve come sostengono gli organi preposti. Organi che spero riusciranno a superare così rapidamente il coacervo di complessità che personalmente intravedo. Nei prossimi anni, in tutti i 78 Comuni della nostra Provincia, ci sarà tanto da fare sia con riferimento alla distribuzione della risorsa idrica che alla depurazione».

«Auspico per i prossimi decenni una moderna conduzione del ciclo integrato delle acque basata sui criteri di efficienza, economicità e sostenibilità ambientale. Una gestione seria, competente, rigorosa, generosa di investimenti utili per il territorio, con delle tariffe giuste, che dovranno ovviamente contemplare bonus ed agevolazioni per chi versa in difficoltà, ma che dovranno essere pagate da tutti ed aggiornate quando necessario, seppur del minimo indispensabile, senza ipocrisie demagogiche» conclude.