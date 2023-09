Gesesa, questa sera sospensione del servizio idrico

Verrà sospesa a partire dalle 23.00 di questa sera e fino alle 6.30 di domani l'erogazione idrica sul territorio di Arpaia. A comunicarlo la Gesesa che ha spiegato come l'interruzione idrica servirà a permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire poi la corretta distribuzione nelle ore diurne.

Ad essere interessate dalla sospensione del servizio saranno le zone di Arpaia servite dal serbatoio di San Fortunato e quindi Via Appia Ovest, Via Roma, Via San Fortunato, Via Falcone, Via Ravagnone e Via Tito Livio.