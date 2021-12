Giardini Piccinato rimessi in sesto Rosa: «Sinergie utili con Asia e privati»

Sotto all'albero i beneventani hanno «ritrovato» gli storici giardini Piccinato di viale Atlantici. Quelli che tutti conoscono come i «giardinetti», che sono stati a lungo in uno stato d'abbandono e degrado, sono stati ripristinati in tempi record e abbelliti con le giostrine rinnovate e, finalmente, rese fruibili per cittadini e bambini. Da registrare anche la riparazione di tutte le panchine esistenti, inutilizzabili in quanto vandalizzate.