Il sacco di Babbo Natale che contiene giocattoli da donare ai bambini quest'anno potrebbe essere meno pieno. C'è grande incertezza, infatti, anche per il comparto giocattoli. L'incognita è legata ai rincari e al caro bollette che hanno causato una crisi con la quale le famiglie devono fare i conti. In questa ottica, per cercare di ridurre contrazioni del volume d'affari, tutti i punti vendita cittadini stanno giocando d'anticipo. In queste settimane hanno organizzato campagne promozionali per incentivare gli acquisti. Un modo per dare la scossa all'ambiente visto che dall'estate, a parere quasi generale degli addetti ai lavori, c'è una fase di stallo legata alla situazione di recesso a causa anche dell'aumento di tutti i giochi, sia quelli tradizionali che elettronici. «I giocattoli tradizionali come bambole e costruzioni hanno registrato dice Domenico Cappena della ditta Giaquinto un rincaro che oscilla tra il 20 e il 30% circa, considerato che in particolar modo le grandi aziende devono sostenere costi di trasporto altissimi visto che importano la stragrande maggioranza della merce dall'Oriente e devono tener conto pure dell'incremento dei costi delle materie prime. Tutti aumenti che ricadono sul consumatore finale. Addirittura per le moto o auto elettroniche i costi sono aumentati tra il 50 e il 100%. Appare difficile, a questo punto, fare delle previsioni su come le famiglie spenderanno la tredicesima. Noi stiamo attuando delle iniziative promozionali a scadenza, visto il periodo non esaltante, con risposte discrete ma non entusiasmanti».

APPROFONDIMENTI Festività natalizie, scatta l'ora delle luminarie lungo corso Garibaldi Poker di spettacoli nel Paese dei sogni del teatro Eidos Natale, la ricetta anti-rincari delle famiglie benventane: comprare pesce oggi e congelarlo in vista del cenone



Claudio Del Basso, amministratore dell'omonima azienda che da anni opera in città e in provincia spera in un mantenimento delle quote vendite degli ultimi anni. «Di solito - dice - l'acquisto dei giocattoli avviene per la maggior parte della clientela all'ultimo momento, nella settimana pre-natalizia, quindi ora non è semplice fare previsioni. I dati di questi ultimi mesi rapportati agli anni scorsi come del resto avviene per tutti i settori merceologici, sono in calo, anche se puntiamo a evitare il segno meno considerato che abbiamo una clientela consolidata da tempo. Le premesse, a dire il vero, non sono incoraggianti. In questa ottica la scorsa settimana abbiamo fissato tre giorni di sconti al 50% sugli articoli presenti nelle corsie. Non possiamo lamentarci dell'andamento, ma ci saremmo aspettati qualcosa in più. Quest'ultimo fattore lo prendiamo in considerazione come proiezione per il mese di dicembre. Come regali puntiamo molto oltre che sui giochi di società, costruzioni, anche sul Canta tu, la nuova versione che viene richiesta e utilizzata persino dagli adulti». Cristina Ruggiero, titolare di Giokids, ha una visione positiva: «Siamo carichi a mille per questo Natale - dice - dopo due anni di pandemia che ci hanno buttato a terra, in particolare a noi considerato che i centri commerciali sono stati penalizzati dalle restrizioni. C'è tanto entusiasmo. Come richieste, gli articoli di elettronica hanno mercato per fascia d'età dai 7-8 anni a salire, per i piccolini da 0 a 6 anni, invece, macchinine, bambole e giochi in legno. La vera novità di questo Natale è il ritorno al passato con Super Mario e Sonic, giochi vecchissimi, ritornati di grande moda».





Tutti gli esercenti hanno anche avviato un accorato appello alle autorità affinché vengano effettuati severi controlli per gli abusivi. «È una concorrenza che quest'anno non possiamo permetterci, viste le enormi difficoltà in cui operiamo dice Luigi Micco - e comunque va detto che in questo settore, dove negli ultimi mesi tutto si è fermato anche perché le famiglie sono alle prese con il caro bollette, sono cambiati anche gli usi. Almeno da noi si sta vendendo solo per i bambini piccoli, molto di meno per gli adolescenti, con i giochi elettronici che fanno la parte del leone, nonostante cospicui rincari».

ant.mart.