Il «gioiello» Adler incanta Giorgetti Scudieri: «Così si lavora al Sud»

«È stato un grande onore poter dimostrare direttamente al ministro, il contributo fondamentale che il Mezzogiorno sta mettendo per crescere in diversi settori strategici per l'economia del Paese, a partire dall'automotive». Così il Gruppo Adler, leader mondiale nella fornitura di componentistica per l'automotive, commenta la visita privata, presso lo stabilimento di Airola, di Giancarlo Giorgetti, ministro per lo Sviluppo Economico. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati