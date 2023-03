Giornate ecologiche a Benevento, presente anche Resto al Sud

Start alle giornate ecologiche nelle contrade di Benevento. L'iniziativa nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "RispettiAmo il nostro territorio" nasce dalla sinergia tra Palazzo Mosti e l'azienda municipalizzata Asia, che si occupa della gestione dei rifiuti in città. L'appuntamento ambientalista è previsto per domenica 26 marzo, a partire dalle 8, in contrada Madona della Salute, e proseguirà fino all'11 giugno, toccando sette zone periferiche del capoluogo sannita.

Tra gli stand presenti per l'occasione, anche quello di Resto al Sud, per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo di quelle già esistenti, dopo il successo ottenuto con il banchetto allestito alla Fiera di San Giuseppe. A spiegare la bontà dell'operazione le consigliere comunali di maggioranza Loredana Iannelli e Maria Carmela Mignone.

«I cittadini delle contrade e delle aree rurali avranno un'accessibilità agevole e veloce alle informazioni di questa importante misura che incentiva e agevola lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali in molteplici settori e che si è rivelata un efficace strumento di facilitazione per opportunità lavorative. In questo modo coniughiamo, nelle contrade della città, la tutela ambientale con un'utile campagna di divulgazione» scrivono in una nota congiunta le delegate al ramo.