Donna carabiniere di 24 anni ​muore in un incidente stradale

Un tragico incidente questo pomeriggio a Cento (Ferrara) è costato la vita a Emily Vegliante, 24enne originaria di Solopaca.

Carabiniere in servizio a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, la ragazza è rimasta coinvolta nello scontro tra due auto intorno alle 15.30, in via Modena, assieme all’autista che guidava la vettura sulla quale la sannita viaggiava come passeggero ed al conducente dell’altro mezzo.

Sul posto gli agenti della locale Polizia Municipale, i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118. Purtroppo per la 24enne non c’è stato nulla da fare. A chiarire le dinamiche del sinistro saranno adesso le indagini avviate dalle forze dell’ordine.