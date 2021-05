Giro d'Italia a Guardia Sanframondi, parte la macchina organizzativa

In tutto saranno 184 gli atleti che andranno a disegnare la carovana rosa il prossimo 15 maggio nella tappa più a sud del Giro, da Foggia a Guardia Sanframondi. Macchina organizzativa al lavoro, anche nella giornata di ieri, per garantire la sicurezza lungo in percorso in terra sannita che si dividerà lungo i 54 chilometri, dall'ingresso di Bocca della Selva, previsto tra le 15.50 e le 16.10, sino al traguardo di via parallela non più tardi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati