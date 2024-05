Giro d'Italia nel Sannio tra «toppe e buche»

In vista del passaggio della carovana rosa sulle strade sannite sono stati effettuati diversi lavori di manutenzione ma lungo le arterie cittadine di Montesarchio, dove tra poche ore è previsto il passaggio del Giro d'Italia, a quanto pare sono stati fatti piccoli interventi.

A sollevare la questione è stata l'opposizione consiliare, guidata da Annalisa Clemente, che ha spiegato: «Mentre nei paesi limitrofi interessati dal giro si sono susseguiti, negli ultimi giorni, lavori sul manto stradale, l’amministrazione comunale di Montesarchio si è degnata di fare giusto qualche rattoppo a destra e a manca. Si potrebbe pensare: forse hanno speso quei soldi in attività più necessarie, come il taglio dell’erba, la raccolta straordinaria dei rifiuti nelle periferie, la manutenzione ordinaria? Ebbene la risposta è no.

Si apprende dagli atti che il Comune ha affidato direttamente 37 mila euro per lavori di sistemazione del manto stradale in occasione del Giro d'Italia. Saremmo curiosi di sapere - hanno evidenziato i consigieri di "Futuro per Montesarchio" - dove questi lavori sono stati realizzati. A parte la figuraccia a livello mediatico nazionale, di non aver saputo provvedere per tempo a sistemare in maniera decente le criticità delle nostre strade individuate nel percorso, come tombini infossati, buche a ripetizione, rotonde incompiute, dossi pericolosi, risalta la pericolosità per professionisti che rischiano cadute con seri danni che, magari, potremmo essere anche chiamati a risarcire»