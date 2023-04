Giunta, ok all’adozione di un logo del Comune per finalità turistiche

Via libera all'adozione di un logo della città di Benevento da utilizzare per finalità di carattere turistico e promozionale. L'ok è arrivato quest'oggi al termine della Giunta comunale presieduta dal sindaco Clemente Mastella. Il logo comunale sarà realizzato gratuitamente dal designer David Galieri e potrà essere utilizzato per la promozione dell'immagine della città sui canali multimediali e le piattaforme social, per la realizzazione di banner informativi, articoli di merchandising, banner e installazioni artistiche.

Nella stessa seduta, l’esecutivo mastelliano ha dato l’ok alla costituzione dell’Ufficio Vas (Valutazione ambientale strategica), Vi (Valutazione d’incidenza) e Via (Valutazione d’impatto ambientale). Sarà composto da quattro tecnici in forza nell’organico di Palazzo Mosti: l’architetto Simona De Filippo (responsabile), l’ingegnere Lorenzo Nave, il geometra Massimo Turci e l’ingegnere Michele Borrelli.