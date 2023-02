Torna a Colle Sannita il tradizionale appuntamento con l'attesissimo evento dedicato al Carnevale. Finalmente, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, domenica 19 e martedì 21 febbraio, ritornano protagonisti nel paese dell'Alto Tammaro i carri allegorici e i gruppi mascherati per la dodicesima edizione del Carnevale collese.

APPROFONDIMENTI Cristiani e saraceni con il Carnevale ritorna La Pace Viticoltura, tecnologia e startup: a Torrecuso uno sguardo sul futuro

Fervono i preparativi da diverse settimane, si lavora non stop soprattutto negli ultimi giorni per definire tutti i dettagli nell'allestimento dei nove carri allegorici che sfileranno lungo le stradine del paese. Non è previsto un tema specifico per la realizzazione delle varie strutture , ma ogni gruppo ha provveduto a comunicare il tema scelto per la due giorni di festa. Dalla seguitissima saga di Star Wars alle tematiche più classiche, con Scuola di Polizia o Vigili del fuoco, non mancherà il carro dedicato al Teatrino delle maschere e quello probabilmente più chiassoso che si rifà alla musica dance anni 90.

Con il successo della serie tv Mercoledì non poteva mancare il carro allegorico della Famiglia Addams, e a chiudere la parata ci saranno anche Shrek e i cowboy. Presente anche la vicina Reino, con il carro La cantina. Un evento organizzato dall'associazione Colli in Festa, con il patrocinio del Comune di Colle Sannita, ideato 12 anni fa, che ha come obiettivo quello di porre la comunità al centro, puntando sul coinvolgimento e sulla voglia di fare squadra tra i collesi. La kermesse, è stata inoltre, inserita nella guida Campania.it, tra gli eventi Carnevaleschi più esclusivi della Regione.

«Dopo qualche anno di assenza, per l'emergenza Covid- afferma il presidente dell'associazione Colli in Festa, Albenzi Paolucci- siamo felici ed entusiasti di rilanciare la manifestazione, giunta ormai alla dodicesima edizione. Stelle filanti e coriandoli coloreranno le stradine del paese in queste due giornate caratterizzate da spensieratezza e allegria. È il classico appuntamento che si aspetta tutto l'anno e come presidente dell'associazione invito tutti a partecipare, dai più piccoli ai più grandi. Con il mio impegno e con l'entusiasmo di tutti i soci, proveremo a far crescere l'evento, sperando che diventi in futuro un appuntamento esclusivo e di richiamo anche per le comunità limitrofe. Ci tengo a ringraziare il sindaco, Michele Japozzuto, l'amministrazione comunale, la polizia municipale coordinata da Lelio Basilone e la compagnia dei carabinieri di Colle». Domenica il corteo, sarà preceduto dal gruppo di Sbandieratori e Musici Puer Apuliae di Lucera; partirà dalla zona industriale alle 15 per attraversare via Garibaldi, via Moro, viale Meomartini e corso Umberto I, e raggiungere piazza Flora. Nel giorno di martedì grasso, non mancheranno spazi enogastronomici, e al termine della sfilata dei carri sarà servita a tutti i presenti una pietanza cucinata dagli alunni dell'istituto alberghiero di Colle Sannita coordinati dal professore Giuseppe Rainone.