Gli bruciano l'auto parcheggiata in strada ma non avrebbe ricevuto minacce

Nella notte dopo due mesi e mezzo di tregua nuovo incendio di auto in città. Le fiamme si sono sviluppate al rione Libertà in via Minghetti, ed hanno semidistrutto una Fiat 500. I vigili del fuoco intervenuti sul posto per neutralizzare il rogo, ed i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento, che stanno svolgendo le indagini, non hanno rinvenuto sul posto sostanze infiammabili o altri elementi per ipotizzare con certezza un innesco doloso. Ma l’ipotesi di un incendio non accidentale, ma provocato, è quella che al momento predomina, tenuto anche conto della ripetitività di questi attentati. Anche se chiaramente gli inquirenti non escludono anche altre piste, eccetto quella estorsiva. Il proprietario dell’auto è infatti M. T. di 29 anni, beneventano, incensurato, operaio, abitante in zona. Il giovane agli inquirenti ha sostenuto di non sapersi spiegare l’accaduto, non avendo ricevuto minacce ne avendo rapporti tesi con qualcuno.