Gli eventi a Benevento fino al 2 giugno

AL VIA IL PROGETTO SUPERABILI DEL ROTARY

Nell'aula magna dell'istituto alberghiero di Benevento, in via Santa Colomba, si presenta domani mattina alle 9.30 il progetto "SuperAbili", ideato e proposto dal Rotary Club di Benevento, per la costruzione di una rete interistituzionale cui aderiscono anche l’AIPD – Associazione Italiana Persone Down - e l’Ipsar "Le Streghe" di Benevento. Scopo di Super Abili è fare rete e realizzare azioni positive per praticare concretamente processi di inclusione sul territorio, in una virtuosa sinergia tra scuola, impresa e territorio.

AL VIA IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE ALL’UNIFORTUNATO

Al via all'UniFortunato, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Benevento, il ciclo di incontri del corso di formazione sulla violenza di genere e domestica realizzato nell'ambito delle attività promosse dal Tavolo Tecnico Interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e di violenza di genere.

L'incontro si tiene domani nell'aula magna della sede beneventana dell'università Giustino Fortunato, in via Raffaele Delcogliano 12, dalle 9 alle 13.

FRANCESCO CICCHELLA NEL CORTILE DELL’UNIVERSITA’ DEL SANNIO

Il secondo appuntamento di cultura in cortile è previsto per il 31 maggio nel giardino del Cubo di Via dei Mulini con l'attore Francesco Cicchella, con "CiC to Cic Cultura in Cortile con CiCchella". Dalle ore 18, con ingresso libero e aperto a tutti, si potrà dialogare con l’attore comico, imitatore, cantante e musicista napoletano.

I LONGOBARDI ALLA LIBRERIA MASONE ALISEI

Nella libreria Masone di Benevento, nel piazzale del Terminal di via dei Rettori, l’associazione Benevento Longobarda presenta il cortometraggio dal titolo "Histrigam: un processo longobardo", recitato nelle lingue dialettali di uso comune colloquiale tra il VII e il X secolo nel ducato di Benevento, ricostruite grazie ai documenti dell'epoca, e registrato senza l’utilizzo di luci artificiali. L’appuntamento da non perdere per chi vuole assistere alla proiezione di questo particolare documentario è per le 20 di giovedì 1 giugno.

BENEVENTO IN FIORE

Si recupera il 2, 3 e 4 giugno in villa comunale, il tradizionale appuntamento florivivaistico che a maggio è stato rimandato a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli.

MOSTRA FOTOGRAFICA NEL CASTELLO DI MONTESARCHIO

Il 2 giugno alle 10.30 nella caratteristica Torre borbonica di Montesarchio sarà inaugurata la mostra fotografica guidata dai volontari dell’associazione culturale "Sentinelle della Torre", che proporrà ai visitatori un dialogo tra l'arte fotografica di Michele Stanzione e le coreografie del Balletto di Benevento diretto da Carmen Castiello. Oggetto della mostra, che sarà possibile visitare fino al 2 luglio, sono foto in bianco e nero che raffigurano storie e memorie dei luoghi dell'area protetta, scatti accompagnati dal messaggio poetico di Angela Ragusa, tradotti in danze coreografiche.

SI BALLA E SI FESTEGGIA A SAN GIORGIO DEL SANNIO

Per la festa della Repubblica è in programma una giornata piena di musica, cibo, bibite e divertimento: dalle 12 fino a sera nella villa comunale di San Giorgio del Sannio la proloco ha organizzato una giornata di festa piena di intrattenimento con music live e Dj Set.

Per segnalare: mazzacane.r@gmail.com e benevento@ilmattino.it