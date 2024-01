Martedì 30 gennaio alle 10 presso la Casa circondariale di Benevento andrà in scena lo spettacolo «7 cancelli», ideato da Enzo Mirone, Alda Parrella e Ilaria Masiello. Il laboratorio teatrale ha avuto il supporto esterno della regista Linda Ocone. L'evento rientra all'interno del progetto «Mandragole in transizione» dell'associazione Exit Strategy di Benevento, che ha proposto per tutto il 2023 un laboratorio teatrale e un laboratorio fotografico con la popolazione femminile del carcere.

Il progetto, finanziato dall'8 per mille della Chiesa valdese, nasce dall'idea di potenziare le attività che l'associazione porta avanti in collaborazione con la Casa circondariale di Benevento. Prende corpo dalla volontà di pensare al carcere anche come istituto di cultura, cioè un luogo dove le contraddizioni e le energie, in esso presenti, vengano valorizzate e trasformate in senso costruttivo e propositivo.

Attraverso il teatro e la fotografia, nello specifico con la popolazione femminile, sono stati numerosi i professionisti che hanno dato il loro contributo, incontrando le detenute in un percorso basato sulla collaborazione e ri-scoperta della propria sensibilità. Dunque «7 cancelli da attraversare, 7 le prove da superare, 7 i momenti che scandiscono un'esistenza. Ci sono passi che disegnano spazi, parole che si aggiustano a farsi domande, pietre da scagliare, gesti del dentro e gesti del fuori, memorie condivise e giochi di leggerezza, equilibri da mettere alla prova e per tutto ci vuole una misura, per un cuore o per un vestito un cuore al centro e la stessa distanza da un muro all'altro della stanza».

«L'attività teatrale, intesa come attività laboratoriale finalizzata alla interrelazione personale all'interno di un gruppo, costituisce un prezioso spazio di lavoro, di conoscenza reciproca, di riflessione e di confronto». Questi gli intenti di «Exit Strategy»: «Gli obiettivi didattici sono la formazione di gruppo omogeneo, la vocalità, il corpo, la scrittura come racconto del sé: elementi essenziali dell'arte teatrale». Il laboratorio teatrale ha le seguenti finalità: «Aiutare la persona in detenzione ad uscire da un mondo strutturato per camminare in percorsi destrutturati e comunicativi; lavorare sulle emozioni ed espressioni corporee nella dimensione dell'accoglienza della "diversità"; percorrere aspetti di autostima e valorizzazione di se stessi, come forma di inclusione sociale nel riconoscimento da parte del pubblico delle capacità artistiche, creative e recitative»."Nella stessa giornata sarà allestita anche l'anteprima della mostra fotografica «Ristrette» a cura di Valentina Leone. Con la partecipazione di Annarita Izzo, Giuseppa Roselli, Maria Domenica Lettieri, Marianna Sannino, Angela Troiano, Adele Vecchione, il laboratorio fotografico ha avuto un focus di formazione con la fotografa documentarista Paola Bruno.

«Ristrette» è un progetto artistico che si sviluppa attraverso l'insieme di inquadrature concentrate in una pratica di incontro che va alla ricerca di nuove connessioni. Sono stati scelti per la mostra movimenti e dettagli per sfidare le aspettative di chi osserva, stimolando nuovi punti di vista. Un percorso interessante in quanto la macchinetta fotografica diventa strumento sia per mettere in pratica alcune tecniche affrontate, sia per dare libero sfogo alla personale creatività. Dove le detenute con la curatrice del laboratorio sono state protagoniste attraverso un approccio non formale, in una sorellanza di intenti.

«L'associazione Exit Strategy di Benevento - dichiara la presidente Alda Parrella - si occupa di donne vittime di violenza è stato naturale per noi pensare di entrare nelle carceri e lavorare con le detenute». La sede operativa è presso la «Casa nel Sole» in via San Pasquale a Benevento, per info 339 45 67 429, exitstrategy.bn@gmail.com.