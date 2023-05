Benevento, gli studenti dell'Alberti a lezione dall'arcivescovo Accrocca

Studenti e docenti dell'istituto superiore "Alberti" a colloquio con l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca. I ragazzi hanno raccontato, nell'aula magna della scuola superiore, la loro esperienza di volontariato con la Caritas, nell'ambito del progetto di educazione civica «Per la Pace - Con la Cura», iniziato a settembre e che ha visto alunni e docenti della scuola superiore impegnati in prima linea nelle attività della Cittadella della Carità di via San Pasquale.

Oltre 200, infatti, i ragazzi delle classi aderenti al progetto, che si sono occupati del servizio mensa presso la Caritas e della raccolta di beni alimentari nei centri commerciali e nei negozi della città. I docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa esperienza hanno spiegato che, con questa iniziativa, volevano fare comprendere come la pace si costruisce e si consolida tutti i giorni, con l’accoglienza, l’ascolto e la solidarietà.

Offrire aiuto significa conferire concretezza ai valori fondanti del nostro vivere insieme.

L’arcivescovo ha ricordato alcuni momenti della sua vita da studente e ha esortato i ragazzi a studiare con serietà ed impegno, perché lo studio consente di acquisire gli strumenti necessari per non soccombere e interpretare e affrontare la vita nel modo giusto. Infine ha invitato i ragazzi a continuare l’esperienza della solidarietà anche al di fuori del contesto scolastico, ribadendo la necessità dell’impegno per aiutare chi è in difficoltà con gesti concreti, nella consapevolezza che a trarne beneficio non saranno solo i destinatari dell’atto di generosità ma anche, e soprattutto, coloro che li dispensano.