De Luca e il Covid: «Ci siamo salvati con il lanciafiamme»

«È in atto un'indagine che riguarda la gestione del Covid in Lombardia. A riguardo non dico nulla su iniziative giudiziarie, ma la nostra gestione è stata eccellente, come ad esempio le zone rosse con chiusure, nonostante pressioni. Ho fatto ciò che era giusto, anche di dire ai carabinieri di usare il lanciafiamme e ci siamo salvati».

Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenendo all'assemblea provinciale di Confindustria a Benevento, retta da Oreste Vigorito, insieme al sindaco di Benevento Clemente Mastella e al presidente della Provincia Nino Lombardi. Per quanto riguarda il territorio «dobbiamo fare un grande sforzo insieme per capire quello che è necessario e quello che è possibile. Sono vicino a questa terra meravigliosa, riconfermo l'impegno di una visione di una Regione dove tutti i territori hanno pari dignità».

De Luca poi è passato ad altre questioni. «Raffaele Fitto? Traditore del Sud. Non hanno detto nulla sui 30 miliardi di euro bloccati. Hanno in testa di prendere tutti i fondi del Sud e spalmarli sul piano nazionale per coprire buchi del Superbonus e dei costi energetici. Vogliono dire che non sappiamo spendere e dunque se li prendono. I ministeri non sanno certificare spese e dicono che è colpa delle Regioni del Mezzogiorno».