«È una stima più che prudente; è tuttavia ragionevole ritenere, da una prima ricognizione del territorio colpito, che il 50% del potenziale raccolto sia andato definitivamente perduto». Ad affermarlo Alfonso Scetta, consigliere comunale di Castelvenere, il comune che, ieri l’altro, è stato investito, nel primo pomeriggio, da una grandinata micidiale con chicchi grandi quanto nocciole. A rendere più che verosimile la valutazione c’è il dato che Scetta, oltre che amministratore, è soprattutto agronomo in grado pertanto di fornire un giudizio tanto ponderato quanto lucido. E non si fermano qui le possibili conseguenze: non è affatto improbabile che il danno possa assumere dimensioni catastrofiche. Per quale ragione, è ancora l’esperto a spiegarlo: «Bisognerà attendere qualche giorno per capire sino a che punto potrà giungere la devastazione. È possibile, infatti, che i grappoli rimasti attaccati alla pianta siano stati in ogni caso danneggiati al punto tale da non essere più in grado di continuare il ciclo di crescita».

APPROFONDIMENTI Maltempo nel Sannio: grandinata improvvisa distrugge i raccolti Agricoltura, al «Musa» il «Contadini Day» Sannio, zootecnia e agricoltura in difficoltà: adesso nuove sorgenti

Dovesse mai verificarsi un’ipotesi del genere, a suo giudizio, la perdita potrebbe arrivare anche all’80%. Di consolante, c’è il dato che i territori limitrofi come quelli di Telese, Guardia Sanframondi e Solopaca sono stati sfiorati dalla tempesta A fronte di una così drammatica realtà, l’amministrazione guidata da Alessandro Di Santo chiede alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità. La dimensione del disastro è dovuta al fatto che, ad essere colpita in maniera particolare, è stata la contrada Petrara «dove si concentra – puntualizza Scetta – la maggior parte della viticoltura». Non è però che i vitigni che circondano la cittadina siano scampati alla furia degli elementi. «Certo; non c’è quasi angolo del territorio – conferma – dove non si sia abbattuta la pioggia di ghiaccio ma la mazzata è stata più contenuta rispetto a quella inferta alla contrada».

Chi ha dovuto assistere alla rovina di tanta parte dei propri vigneti è Giampiero Pacelli, giovane imprenditore alla guida di un’impresa di circa dieci ettari. «La botta – afferma, con un tono di voce che lascia intendere tutto il suo dolore – è stata grande. Non saprei dire a quanto ammonti; so solo che non è di poco conto». Alla luce dei primi accertamenti svolti anche dai tecnici dell’amministrazione «possiamo dire – osserva il primo cittadino – che gli ettari interessati sino circa cento». Stando così le cose, gli imprenditori subiranno una perdita economica di almeno un milione di euro. «È una calamità – commenta Carmine Fusco, presidente della Cia provinciale – che rischia di mettere in ginocchio un’area fondamentale della produzione di Doc e Docg. Le previsioni, tra l’altro, sul raccolto di quest’anno erano tutte segnate dalla positività. È una realtà, quella delle avversità atmosferiche, con cui dobbiamo fare i conti. Siamo vicini – conclude – agli imprenditori per ogni sostegno che sia nelle possibilità dell’organizzazione».

La soluzione per porre rimedio agli effetti di simili catastrofici eventi secondo Gennarino Masiello, presidente provinciale vice nazionale della Coldiretti, sta «nella consapevolezza che occorre sottoscrivere contratti assicurativi soprattutto in ragione del fatto che la produzione dell’uva è assicurabile. Proprio perché è possibile difendersi con tale misura contro le avversità atmosferiche, ritengo molto difficile che si possa accedere a qualche forma di ristoro istituzionale. Non ci sono all’orizzonte altre strade che si rivelino altrettanto efficaci e veloci. È un obiettivo per il quale, vorrei ricordarlo, ci battiamo da sempre. Assicurandoci tutti – conclude – si ottiene anche il risultato di rendere i contratti molto meno onerosi». Della stessa opinione Antonio Casazza, leader di Confagricoltura sannita: «Gli agricoltori devono adottare una diversa gestione del rischio perché il reddito venga garantito. Come? Assicurandosi».