Tanto entusiasmo da una parte. Ore di riflessione dall’altra. È una comunità divisa in due quella di Durazzano. A separare le due parti una line sottile, quella dei soli due voti di scarto che hanno sancito la vittoria di Pasqualina Grasso, neo sindaco, e della sua lista «Sì amo Durazzano». Un risultato in bilico per ore nel caldo pomeriggio di lunedì, la notizia di una perfetta parità, 766 a 766, e lì all’orizzonte l’ipotesi di un ballottaggio. Poi il riconteggio e la proclamazione del nuovo sindaco con il nuovo risultato: 768 a 766. Adesso l’interrogativo in paese è uno ed uno solo: Alessandro Buffolino, il candidato sindaco sconfitto, e la sua lista «Nuovi orizzonti» presenteranno ricorso? Un’ipotesi seriamente presa in considerazione, anche se lo stesso Buffolino tiene a precisare una cosa: «La legge ci dà la possibilità di far valere il nostro diritto e chiedere il riconteggio, non perché pensiamo che le operazioni di scrutinio ci abbiamo penalizzato, ma perché ci sono schede che sono state contestate e con due soli voti di scarto è un’ipotesi che stiamo seriamente prendendo in considerazione». Nel giorno dopo lo scrutinio, Buffolino parla di grande rammarico ma anche di contentezza per il risultato conseguito. «Durazzano - dice - ha scelto ma di fatto non ha scelto, forse i durazzanesi hanno scelto entrambi i candidati sindaco se il risultato finale è stato questo. C’è rammarico perché alla fine non sono arrivati i voti necessari per vincere, ma c’è anche la contentezza per il risultato raggiunto e che dice che la metà dei durazzanesi mi ha individuato come loro rappresentante».

«C’è grande rispetto per la dottoressa Grasso e per i consiglieri eletti in maggioranza. Noi faremo la nostra opposizione, propositiva e mai distruttiva. D’altra parte sappiamo - aggiunge - che la dottoressa aveva al suo fianco due degli ultimi candidati sindaci, Crisci sindaco uscente e l’ingegnere Iadevaia. È stata una partita tre contro uno che è finita in parità. Se le liste fossero state quattro, avremmo vinto». Dall’altra parte, intanto, il nuovo sindaco ha le idee chiare su quelli che saranno i prossimi passi da fare. «Cercheremo di convocare entro una settimana il primo consiglio comunale e di assegnare - assicura la dottoressa Grasso - tutte le deleghe». Il criterio per la designazione della Giunta sarà quello delle preferenze ottenute. «Abbiamo condiviso assieme questa modalità sin dall’inizio - spiega - e tutti, anche i candidati non eletti, saranno coinvolti. È mia intenzione infatti organizzare un ufficio di staff». E come già fatto negli attimi di festa immediatamente successivi all’annuncio della vittoria, il nuovo sindaco torna a lodare la sua squadra: «Sono felicissima di questi ragazzi, un gruppo davvero coeso, siamo pronti a lavorare per il bene di Durazzano».