Stop alle multe ricevute per un banale contrattempo o una dimenticanza. Se il grattino è scaduto da pochi minuti, non è giusto essere sanzionati, ma deve essere data la possibilità all'automobilista di sanare la propria posizione versando un'integrazione tariffaria. E' questa la ratio del testo emendativo delle norme in vigore sulla sosta a pagamento in città, al quale sta lavorando la commissione Mobilità di Palazzo Mosti. Tanto più se, come rilevato dai consiglieri Antonio Capuano e Marika Mignone che hanno sollevato il tema, c'è una delibera di Consiglio comunale risalente al 2002 che prevede tale istituto di flessibilità, deliberato che però non ha mai trovato attuazione.

E' quello che si può definire il «lodo De Lorenzo», dal nome del consigliere comunale Corrado De Lorenzo promotore della proposta approvata il 30 settembre 2002 dalla civica assise. Con un significativo dettaglio: all'unanimità. Segno evidente che la questione rappresenta un tema sensibile per l'opinione pubblica, sul quale non sono ammesse differenziazioni di parte. Ma la ragion di cassa, nel tempo, ha finito per prevalere sulla battaglia di equità che era stata intrapresa nel corso della consiliatura D'Alessandro. E così, oggi, gli utenti delle soste a pagamento che per qualsiasi motivazione dovessero sforare il periodo coperto dal pagamento, si vedono appioppare un verbale da 26 euro (ridotto a 18 euro se pagato entro 5 giorni dalla violazione), perdipiù gravato dalle spese di notifica domiciliare se preceduto dal classico preavviso di cortesia sotto il tergicristalli. Somma certo non esiziale per le tasche del trasgressore, ma comunque fastidiosa se relativa a pochi minuti di sforamento. E di fronte all'ipotesi di sobbarcarsi l'onere economico di un eventuale ricorso, i malcapitati, ovvero diverse centinaia di cittadini multati ogni anno, finiscono per preferire il bere all'affogare.

Torna così d'attualità la delibera del 2002. Letteralmente, l'atto consiliare varo «una iniziativa per consentire a coloro la cui sosta si protrae oltre il tempo indicato sui grattini di pagare una mora per l'eventuale ritardo non previsto, pari al costo di un altro grattino ogni ora di ulteriore sosta». La proposta originaria di De Lorenzo fu ritoccata all'esito del dibattito consiliare, che circoscrisse a 30 minuti il lasso di tempo nel quale sarebbe stato possibile provvedere a estendere il periodo di copertura non sanzionabile. Ed è questa la formulazione che tutt'ora va considerata vigente, ancorché non attuata.

Di qui l'opportunità di proporne la reviviscenza, ma con i dovuti aggiornamenti. I grattini citati nel deliberato sono stati sostituiti dai ticket emessi dagli appositi dispositivi stradali che recano l'orario di inizio e fine sosta. Si pone dunque una difficoltà di natura tecnica: come certificare ai fini dei controlli il periodo scoperto oggetto della tolleranza? Un nodo che si cercherà di sciogliere nelle prossime sedute della commissione, che svilupperanno il tema avviato ieri nell'organismo consiliare. Il presidente Antonio Picariello anticipa: «La questione merita di essere approfondita perché sussistono valide ragioni per rendere finalmente applicato un deliberato inattuato da oltre vent'anni. Innanzitutto ci guida il buon senso che suggerisce di non far scattare una sanzione per pochi minuti di ritardo, magari incolpevole.

Ma ci sono anche fondamenti normativi che impongono una rivisitazione dell'attuale assetto, segnatamente la circolare del ministero Trasporti del 2015 che attesta che il superamento del limite di tempo integra un inadempimento contrattuale e non una violazione del Codice della strada, e pertanto il gestore deve limitarsi a esigere la sosta residua». Diversamente si è orientato finora il gestore Trotta, interpretando in senso restrittivo quanto sancito dall'articolo 7 del Codice della strada. Un tema che sicuramente farà ancora parlare di sé.