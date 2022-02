Green pass, blindato l'accesso agli uffici: via ai piani anti-disagi

Debutta stamani il decreto legge sul Green pass obbligatorio per entrare nei negozi al chiuso o uffici pubblici e privati che erogano servizi. In città, comunque, il prologo c'è stato già ieri. Tutti mobilitati i dipendenti e gli addetti delle strutture ed enti interessati dal provvedimento convocati in riunioni per approfondimenti con i rispettivi management sulle istruzioni operative e comportamentali con l'utenza. È tutto pronto, dunque,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati