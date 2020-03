Guardia, preghiera con il rito dei campanellini

BENEVENTO - Un evento assolutamente eccezionale quello che andrà in scena questa mattina, alle 12, presso il santuario della Madonna dell’Assunta a Guardia Sanframondi, paese che conta la seconda vittima del Covid-19 in provincia, quando in un momento di raccoglimento voluto dal parroco, Don Giustino Di Santo, verranno fatti suonare i campanelli posti ai piedi dell’immagine santa, utilizzati solo ed esclusivamente in tre precise occasioni: per intercedere in caso di calamità naturali, in occasione dei riti penitenziali che si svolgono ogni 7 anni (i prossimi nel 2024) e per effettuare le questue rionali. «Dopo aver seguito il Papa in una piazza San Pietro vuota - ha spiegato Don Giustino - ho pensato che è certamente opportuno invitare la nostra comunità alla preghiera all’Assunta. Lo faremo a porte chiuse, con me ci saranno altre 3 persone, invocando la protezione della Madonna dopo aver suonato le campanelle. Possa essere questo uno sprono a unirci tutti insieme dalle nostre case». Un momento solenne che verrà trasmesso in diretta su Facebook e che risuonerà tra le strade del centro storico attraverso la filodiffusione messa a disposizione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Floriano Panza.

