Nasce gruppo Fi in Consiglio a Guardia Sanframondi

«Un portabandiera forzista in ogni Comune italiano». La proposta arriva da Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di Guardia Sanframondi e coordinatrice Fi giovani di Benevento, riprendendo le parole di Silvio Berlusconi di qualche giorno fa, che aveva esortato gli eletti, gli iscritti e i simpatizzanti a portare avanti il simbolo del suo partito. La giovane ha così deciso di costituire il primo gruppo consiliare di azzurro nell'assise cittadina di Guardia Sanframondi per «dare voce e rappresentanza politica a tutti i consiglieri che si riconoscono negli elementi valoriali europeisti, atlantisti, cattolici, liberali e riformisti».

«Mi auguro che altri consiglieri comunali nel Sannio - ribadisce Cennicola -, in Campania e in Italia riescano a trovare nelle prossime settimane “le cento buone ragioni” per emulare la mia iniziativa al fine di riconquistare, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che già si profilano all’orizzonte, una presenza capillare in ogni Comune italiano.

Un’iniziativa consiliare proiettata alla celebrazione della “giornata del tesseramento” in tutt’Italia e finalizzata a costruire un partito aperto alla società, con regole nuove e flessibili. Ma pur sempre un partito: perché non si produce alcuna politica, vecchia o nuova che sia, senza sedi di discussione collegiale e progettuale, senza eleggere, sulla base di mozioni politiche, le classi dirigenti».