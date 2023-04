Guerra dei rifiuti, la Regione convoca Provincia e Ambito

Guerra dei rifiuti, scatta la mediazione della Regione. A fare da paciere tra Provincia ed Ente d’Ambito proverà il direttore generale del settore Ambiente di Palazzo Santa Lucia Antonello Barretta, firmatario della convocazione dei due enti per le 11,30 di giovedì presso gli uffici di via De Gasperi.

L’invito è ai quadri tecnici delle due istituzioni, ma è «gradita - recita la missiva - la presenza dei presidenti della Provincia e dell’Ato» Nino Lombardi e Pasquale Iacovella. Sul tavolo le questioni poste nei giorni scorsi dai due enti nel fitto e velenoso carteggio intercorso. In particolare, i nodi dell’impiantistica e della emissione della tariffa sollevati dalla Rocca, e l’appalto per la gestione della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte per la quale l’Ato ha persino trascinato in giudizio la Provincia. Questioni che la Regione conta di superare attraverso «le procedure espressamente previste dagli articoli 6 e 7 dell’Accordo istituzionale del 14 luglio 2022 per il superamento di difficoltà operative».