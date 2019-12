Quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, dalla polizia stradale di Benevento, nella notte tra sabato e domenica. Tre, invece, sono state multate perché sorprese al volante mentre utilizzavano lo smartphone.



«La polizia di Stato - si legge nella nota diramata dalla questura - da sempre focalizza l'attenzione su questi fenomeni che sono tra le principali cause di incidenti stradali svolgendo la propria attività sia attraverso la repressione, con controlli su strada, sia attraverso la prevenzione con incontri e iniziative organizzati soprattutto nelle scuole per sensibilizzare l'attenzione dei giovani sui rischi e sui pericoli a cui si va incontro ponendosi alla guida di un veicolo in condizioni non idonee».