Domenica 19 Maggio 2019, 12:54

Attività di controllo per la polizia stradale che la notte scorsa ha fermato e sottoposto ad accertamenti circa trenta conducenti per verificarne lo stato di ebbrezza. Per due uomini, un 27enne e un 27enne originari di Benevento ma fermati dagli agenti a Montesarchio alle prime luci dell'alba, è scattata la denuncia penale per aver guidato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito che è di 0,80 g/l.Oltre ai servizi di «repressione delle stragi del sabato sera», i poliziotti hanno anche individuato e sottoposto a sequestro un'autovettura risultata rubata, provvedendo a restituirla al legittimo proprietario. Rintracciate e sequestrate anche due macchine di grossa cilindrata e di valore commerciale superiore ai 100mila euro, frutto di appropriazione indebita.