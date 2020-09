© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha preso il via ieri mattina l’ottava tappa diin tour a Benevento, nel cuore del centro storico.L’iniziativa, partita in luglio dalla Costa d’Amalfi, è un vero e proprio villaggio del gusto itinerante, organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi e da Tanagro Legno Idea, in collaborazione con i comuni ospitanti, con l’obiettivo di promuovere prodotti tipici e a denominazione ed artigianato d’autore.«Siamo già all’ottava tappa e continuiamo ad entusiasmarci sempre di più. C’è voglia di qualità e di entrare in contatto con chi la produce, per portare sulle nostre tavole più prodotti tricolore con una maggiore garanzia sulla loro origine. Se qualcosa ce la sta insegnando il Covid 19, è senza dubbio che è importante fare attenzione alla nostra salute partendo dalla scelta del cibo e dalle buone abitudini, sostenendo con più forza la nostra economia. Ringrazio il sindaco Clemente Mastella ed il presidente della Pro Loco Samnium Pino Petito per la grande disponibilità che ci hanno riservato», spiegadi Italia Eventi.Aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito fino a domenica 20 settembre, dalle 10 alle ore 24 - l’iniziativa permette a tutti una spesa consapevole che spazia attraverso sei regioni del centro sud Italia.Sono davvero tanti i prodotti presenti a “Gusta Italia in tour”, dalla pasta alle conserve, passando dai dolci alla frutta secca, planando infine sull’artigianato tipico e la cosmesi naturale.Tra le tante merita una fermata l’azienda agricola di Rutino “Antiche Ricette Cilentane”.Da loro è un viaggio nel Cilento, mentre si va alla scoperta delle conserve sott’olio, delle marmellate, delle creme e dei patè, ma anche dei mieli e della frutta secca, tra cui spicca il fico bianco del Cilento proposto ricoperto di cioccolato.Imperdibile le tradizionali olive ammaccate, tipicità cilentana di grande pregio e dal sapore inconfondibile.All’interno del villaggio di “Gusta Italia in tour” è possibile vivere i seguitissimi “Laboratori del gusto”, appuntamenti gratuiti con chef, pasticceri, produttori ed esperti del settore. In questa tappa sono organizzati in collaborazione con la Pro Loco Samnium.Stasera, alle ore 20, in collaborazione con la Pro Loco di Amorosi e la presidente Francesca Nicola, Giovanna Saquella e Luisa Porro proporranno il tradizionale “”.Domenica, dalle ore 19:30, in collaborazione con la Pro Loco di Apice e la presidente Giovanna D'Antonio sarà preparata la “Montanara con caciocavallo”. Ai fornelli Giovanna Pacifico, Alessandra Montenigro e Silvana Zullo.A seguire, alle ore 20:30, in collaborazione con la Pro Loco di Sant' Arcangelo Trimonte ed il presidente Nicola Tucci, lo chef Felice Vernacchio proporrà la “Chienolella Montemalese serie A per Benevento”.Gusto Italia in tour continuerà il suo viaggio: dal 24 al 27 settembre a Potenza e dal 2 al 4 ottobre ad Avellino.