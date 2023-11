L'Hortus riapre in pianta stabile con l'ausilio dei privati. Finisce la stagione dei custodi comunali, che ha garantito per anni la fruibilità del giardino-monumento. Reduce dai lavori di riqualificazione svolti dal Comune nell'ambito del Programma integrato città sostenibile, la creazione del maestro Mimmo Paladino è a un punto di svolta. L'inaugurazione del 2 ottobre con il ministro Sangiuliano ha posto sul tavolo con urgenza il nodo della gestione. Non può bastare la fase di aperture a singhiozzo, con i cancelli della struttura spalancati solo nei fine settimana. Una soluzione temporanea, motivata dalla carenza di personale da destinare alla bisogna, che non ha mancato di attirare le critiche degli immancabili detrattori.

APPROFONDIMENTI «Miriam uccisa, da 28 anni il killer è libero: ora riaprite il caso» Faicchio, assalto alla banca, colpo da 23mila euro: in 4 svuotano la cassa continua Profumi contraffatti, blitz della Finanza in un negozio cinese

Serve continuità, e Palazzo Mosti sembra aver trovato la risposta. Si punterà sulla collaborazione con soggetti del mondo associazionistico o cooperativistico, ai quali affidare apertura e chiusura ma anche la pulizia degli spazi e la cura del verde. Un discorso già avviato in particolare con l'associazione cittadina di Protezione civile, ma sono in campo anche altre ipotesi.

Individuate, intanto, le risorse da mettere sul piatto per avviare la gestione esternalizzata. Con delibera approvata due giorni fa, la giunta Mastella ha destinato 4mila euro per garantire la sorveglianza e la custodia dell'Hortus Conclusus fino al termine dell'anno. Una priorità per l'amministrazione comunale, che ha reso necessaria l'adozione di una variazione di Bilancio capace di rimpinguare la risibile dotazione rimasta in cassa allo scopo. «Il servizio Cultura - attesta la relazione preliminare stilata dal dirigente Riccardo Feola - ha tra le sue attività la promozione, valorizzazione e gestione dei beni culturali, tra cui il complesso monumentale denominato "Hortus Conclusus", che ospita le opere del maestro Mimmo Paladino, che è stato oggetto di un'accurata operazione di restauro. Il 2 ottobre, l'amministrazione comunale ha inaugurato l'Hortus Conclusus, con l'intenzione di restituire alla CIttà il suo "museo a cielo aperto", il quale richiede una gestione attenta e rispettosa del grande patrimonio che rappresenta.

Allo stato, il servizio di apertura, chiusura e custodia è garantito da due dipendenti comunali nei soli giorni di sabato e domenica. A tal fine, è intenzione dell'amministrazione procedere con una convenzione per lo svolgimento di attività di supporto, che garantisca tale servizio tutti i giorni, anche in orario serale, almeno per il mese di dicembre, affidando detto servizio a un soggetto esterno». L'istanza del Segretario-dirigente chiarisce, infine, come «tale variazione deve essere adottata in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 175 del decreto 267/2000, onde garantire l'apertura oltre gli orari che il personale può coprire». Si tratta evidentemente di una soluzione temporanea finalizzato a consentire la fruibilità del sito ai tanti visitatori, locali e non, che ogni anno raggiungono il villino artistico del maestro padulese. Il periodo sperimentale sarà utile anche per testare sul campo l'assetto misto, con l'inedita partnership dei privati. Se sarà accertata la funzionalità, il nuovo modello potrebbe essere applicato in via permanente da gennaio.

L'amministrazione comunale è già al lavoro per individuare le relative risorse da impegnare a regime, stimabili in circa 50mila euro l'anno. Uno sforzo del resto inevitabile, dopo aver centrato l'importante risultato della riqualificazione del sito d'arte che figura nelle guide turistiche mondiali tra le principali attrazioni della città. È allo studio, inoltre, l'affidamento anche dei giardini del Teatro De Simone, a sua volta oggetto di un restyling grazie ai Pics e chiamato adesso alla prova della gestione. La scelta adottata potrebbe essere anche in questo caso il partenariato pubblico-privato, con il «dirottamento» dei due ormai ex custodi dell'Hortus in piazza Vari.