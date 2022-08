Hortus e Arco Traiano, dopo imprevisti e frenate, più vicino il nuovo look

Doppia svolta per Hortus Conclusus e Arco di Traiano. Due delle perle più preziose del collier monumentale cittadino stanno per imboccare una nuova strada dopo qualche incertezza che ne ha tenuto bloccati gli interventi varati dal Comune nell'ambito del Programma integrato città sostenibili (Pics). Per quanto riguarda l'Hortus, sta per giungere al termine la lunga stasi del cantiere per la riqualificazione del celeberrimo villino paladiniano. Nelle scorse ore, il direttore dei lavori Pasquale Palmieri ha ottenuto dalla Rh Builder, ditta esecutrice, rassicurazioni in merito alla ripresa delle operazioni ferme dai primi giorni di luglio. «I lavori ripartiranno lunedì mattina, lo stop - spiega il funzionario - era legato a problematiche organizzative interne all'azienda seguite a una circostanza imprevedibile: un incidente stradale di una certa gravità che ha coinvolto l'intero team di operai impegnato qui all'Hortus. Pur comprendendo le difficoltà, abbiamo dovuto comunque sollecitare formalmente la rapida ripresa dei lavori in quanto tale ipotesi non rientra tra quelle previste per la decretazione d'ufficio di una sospensione. Superata anche la particolare parentesi ferragostana, il cantiere è pronto ora a ripartire». Ritardi che molto probabilmente determineranno lo slittamento in avanti del termine di conclusione lavori previsto da contratto in 305 giorni, ovvero ai primi giorni di febbraio 2023. È verosimile che la data di riconsegna possa cadere adesso in primavera. L'azienda di Carinaro è già titolare a Benevento di altri 2 appalti: la Cittadella degli uffici nella ex caserma Pepicelli e il Benlab di via Rummo che prevede la rinascita del Malies e dell'immobile ex Orsoline.



Il progetto «L'Hortus 2.0 - Completamento e valorizzazione dell'Hortus Conclusus» mira alla definitiva riqualificazione del pregevole giardino-monumento che porta la firma del maestro sannita della Transavanguardia, ciclicamente al centro di querelle per l'atavico stato di incuria e per la sua valorizzazione solo parziale, ancorché meta imperdibile dei turisti d'ogni dove. Si punta al restauro dell'opera nelle sue componenti artistiche, architettoniche e paesaggistiche, e alla sistemazione dell'area adiacente utilizzata come location per eventi e spettacoli, con la creazione inedita di un collegamento diretto con via Annunziata. In questa zona del complesso sorgerà un'area a gradoni da 850 metri quadrati, dei quali 265 di verde e 73 occupati dal palco per spettacoli, con la realizzazione di una cavea e 3 grandi terrazze. Intervento di riqualificazione a forte trazione rosa: responsabile del procedimento è la funzionaria comunale Simona De Filippo, progettiste Laura Lampugnale, Rosanna Giallonardo, Angela Riccio, mentre Marta Fegiz, indicata da Paladino, curerà la nuova proposizione del patrimonio verde.



Tempi di avvio solo un tantino differiti per l'Arco di Traiano che a sua volta si accinge a cambiare look. Chiaramente a essere interessato da manomissioni non sarà il monumento simbolo della città ma l'area circostante, al centro del progetto «Emozionare é valorizzare» dei Pics. In programma la completa ripavimentazione dello slargo di Port'Aurea con sostituzione dell'attuale selciato misto in sassi e lastre basaltiche. Al suo posto il basolato vesuviano proveniente da via dei Mulini dove oggi fa da manto stradale con vituperate sconnessioni. Nel ridisegno sarà conservata una linea di colore chiaro che farà da guida visiva attraverso il fornice del monumento romano. Altro elemento di sostanziale novità, la costruzione di un lapidarium nell'area verde destra con prospettiva da via Traiano, per l'esposizione a fini turistici di antichi reperti oggi non fruibili. Palazzo Mosti ha stilato il cronoprogramma dei lavori prossimi al via: «Il progetto esecutivo è stato validato - spiegano dallo staff tecnico dell'ente -. La gara d'appalto partirà nei primi giorni di settembre. Prevediamo la procedura a inviti con la partecipazione di 10 ditte. Ancora da stabilire se si seguirà il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa o il ribasso. Si dovranno quindi attendere i 35 giorni previsti per legge per la pubblicazione. L'avvio dei lavori è previsto a metà ottobre».