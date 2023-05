Cade da sei metri: giovane di Faicchio ricoverato in ospedale

Mattinata di apprensione a Faicchio dove un giovane, M.M. di 27 anni, a seguito di una caduta è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’Ospedale San Pio di Benevento per le cure del caso. Il ragazzo al momento del trasporto presso il nosocomio sannita era comunque cosciente ma sono ancora da valutare le attuali condizioni di salute. L’allarme è scattato intorno alle 10 di questa mattina. Sul posto sono subito giunti sia i sanitari che i carabinieri della vicina stazione di San Salvatore Telesino chiamati a far luce sull’episodio.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione il giovane nella serata di ieri avrebbe avuto una discussione, forse una lite familiare o per motivi affettivi.

Non avendo più notizie del ragazzo e notata l’auto dello stesso parcheggiata nel centro abitato di Faicchio, in via Regina Elena non lontano da un istituto scolastico, i familiari sono andati in ansia. Il giovane sarebbe stato trovato ai piedi di un dislivello di circa 6 metri. Dalle prime indagini condotte dai militari sembrerebbe che il ragazzo avesse in qualche modo scavalcato la ringhiera di cinta cadendo poi all’ingiù sul selciato sottostante. Saranno ora i carabinieri a delineare e a chiarire i contorni dell’intera vicenda. Da stabilire i motivi, ricostruire gli ultimi spostamenti e anche capire l’orario esatto in cui il tutto sarebbe avvenuto. Al momento però, l’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella di un tentativo di suicidio.