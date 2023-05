Fratelli d'Italia si compatta nel Fortore: «Via a cooperazione territoriale»

Si è riunito ieri, per la prima volta, a Baselice, il coordinamento dei Circoli di Fratelli D’Italia del Fortore per gettare le basi della cooperazione territoriale tra i tesserati, i dirigenti di partito e i consiglieri comunali al fine di elaborare e promuovere, dopo una fase di studio e analisi, proposte politiche, idee e programmi e per supportare l’azione politica dei parlamentari e senatori eletti nella nostra Circoscrizione in particolare il Senatore Matera e l’Onorevole Cerreto.

Erano presenti una delegazione giovanile del direttivo del Circolo di San Bartolomeo in Galdo, con la presidente Sig.

Mongella, il Consigliere Comunale dott. Andrea Cormano, con il presidente del circolo di Baselice, Bianco Italo, il consigliere comunale di San Marco Dei Cavoti Costantini Donato, con il presidente del Circolo locale, Tremonte Alessandro, Eugenio Salvatore, presidente del circolo di Molinara, insieme a Baldino, l’avvocato Pino Fusco, presidente del Circolo di San Giorgio La Molara insieme ad alcuni delegati, e i consiglieri comunali di Castelvetere in Val Fortore, Antonio Finelli e Carmine Pannagio.

Questa prima riunione, all’insegna della discussione e del confronto, ha dato vita ad un’approfondita analisi in merito alle problematiche che attanagliano da anni la Val Fortore. Si è deciso di sottoporre al nostro coordinatore provinciale sen. Domenico Matera, una richiesta per sbloccare i fondi per i comuni marginali, annualità 2022-2023, di cui sono stati erogati solo i fondi per annualità 2021, per rilanciare le imprese e il commercio, colpite in particolare dall’emergenza covid, per dare opportunità di creare nuove imprese e start up al fine di provare a frenare lo spopolamento e la desertificazione dei nostri territori.

Si è affrontato lo spinoso problema della riorganizzazione dell’emergenza territoriale 118, della guardie mediche e dell’assistenza sanitaria territoriale, fortemente penalizzata dalle scelte politiche del governatore della Regione Campania, che con delibera giunta regionale tramite dei tetti budged ha condannato i cittadini della provincia di Benevento a cittadini di serie B limitando loro notevolmente la possibilità di eseguire in convezione esami di laboratorio, esami strumentali e diagnostici e allungando notevolmente le liste di attesa. Il coordinamento in merito alla riorganizzazione territoriale del 118 presenterà una propria proposta cercando anche di coinvolgere tutte le associazioni di volontariato come le Misericordie locali, in passato già dotati di medici volontari, al fine di rafforzare e migliorare l’assistenza sanitaria.

Si è affrontato l’annoso problema dello spopolamento delle zone interne e tutte le sfavorevoli conseguenze economiche e sociali che esso comporta, in modo particolare per i giovani. Proprio per questo motivo, il coordinamento riinvierà al presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, una versione più dettagliata del documento programmatico area Snai Fortore Beneventato. Infine, si è discusso dell’importanza strategica ed economica del distretto commerciale Alto Sannio.